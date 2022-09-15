Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.09.2022 16:12
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır
1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. Maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce 190.000.000,00- TL (YüzdoksanmilyonTürklirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
2. Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063343


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:003.402
Değişim :  -1,32% |  -45,41
Açılış :  3.456  
Önceki Kapanış :  3.447  
En Yüksek
3.494 En Düşük
3.393
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 5,39 74.214.902 % 10,00  
ZOREN 3,20 398.263.368 % 9,97  
TRCAS 14,24 67.305.604 % 9,96  
KAPLM 80,05 32.656.856 % 9,96  
KIMMR 9,33 108.711.324 % 9,89  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 18,2566 18,2695 % 0,22  
Euro 18,3031 18,3153 % 0,61  
Sterlin 20,9559 21,0610 % -0,14  
Frank 19,0095 19,1240 % 0,71  
Riyal 4,8443 4,8686 % 0,17  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.686 -11,16  
Altın Gr. 992 993 -2,87  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.722 6.783 -9,00  
Yarım 3.275 3.315 -6,00  
Çeyrek 1.643 1.658 -2,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 -0,18  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,07  
B. Petrol 92,53 92,53 -1,57  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru