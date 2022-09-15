***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.09.2022 16:12
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır
1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. Maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce 190.000.000,00- TL (YüzdoksanmilyonTürklirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
2. Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063343
BIST
16:003.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -45,41
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.393
16:0018,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:0018,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:00990,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,63
|Açılış
|: 991,91
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MERKO
|5,39
|74.214.902
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|398.263.368
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.305.604
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.656.856
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.711.324
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.257.147
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.834.300.940
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.771.827
|% -9,98
|
|ASELS
|33,68
|7.897.781.665
|% 2,06
|
|THYAO
|75,05
|5.162.327.661
|% 1,01
|
|YKBNK
|7,08
|4.050.946.525
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,69
|3.468.396.020
|% 1,41
|
|ISCTR
|9,16
|3.427.608.119
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.050.946.525
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,31
|1.824.178.072
|% -2,49
|
|ISCTR
|9,16
|3.427.608.119
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,69
|3.468.396.020
|% 1,41
|
|ASELS
|33,68
|7.897.781.665
|% 2,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2566
|18,2695
|% 0,22
|
|Euro
|18,3031
|18,3153
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,9559
|21,0610
|% -0,14
|
|Frank
|19,0095
|19,1240
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-11,16
|
|Altın Gr.
|992
|993
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.722
|6.783
|-9,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.658
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-1,57
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:14PAGYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 014 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 32 kaybederek (% -1.54 ) 3, 026
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZOREN, KIMMR, BRMEN, IHEVA, MERKO, TRCAS, ANELE, AKENR, IHLAS, KAPLM
-
16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ISCTR, ISATR, YKBNK, SKBNK, NTHOL, HALKB, ATSYH, ROYAL, HKTM
-
16:12
KIMMR, ULUFA, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında