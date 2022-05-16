***ZPBDL* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.05.2022 10:53
***ZPBDL******ZELOT******ZPT10******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD, ZPBDL, ZELOT, ZPT10]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030495
BIST
12:292.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,02
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
12:2915,8845
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,3434
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
12:2916,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,4693
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7168
En Düşük
16,2212
12:29933,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,34
|Açılış
|: 933,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler12:29
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IDEAS
|21,92
|13.944.356
|% 8,51
|
|ORCAY
|19,63
|183.020.010
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,71
|20.365.532
|% 7,97
|
|IMASM
|37,88
|58.329.946
|% 7,43
|
|GZNMI
|32,80
|3.392.668
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.123.484
|% -9,92
|
|YUNSA
|27,50
|16.205.419
|% -6,40
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|SANKO
|12,95
|13.739.013
|% -6,23
|
|THYAO
|42,78
|1.671.325.105
|% 0,14
|
|SISE
|19,72
|1.391.798.155
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,93
|781.577.327
|% 0,13
|
|EREGL
|32,06
|711.316.924
|% 1,20
|
|GARAN
|14,93
|632.421.637
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,65
|474.328.696
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|548.320.759
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|269.210.672
|% 1,62
|
|SISE
|19,72
|1.391.798.155
|% 2,18
|
|AKBNK
|7,90
|556.798.248
|% -0,88
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8795
|15,8845
|% 2,21
|
|Euro
|16,6887
|16,7095
|% 2,89
|
|Sterlin
|19,7515
|19,8506
|% 3,50
|
|Frank
|15,8705
|15,9661
|% 2,78
|
|Riyal
|4,2201
|4,2412
|% 2,21
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,20
|
|Altın Gr.
|933
|933
|22,34
|
|Cumhuriyet
|6.210
|6.303
|131,00
|
|Tam
|6.178
|6.337
|126,45
|
|Yarım
|2.986
|3.065
|61,16
|
|Çeyrek
|1.498
|1.533
|30,59
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,33
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,91
|