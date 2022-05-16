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***ZPBDL* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

16.05.2022 10:53
***ZPBDL* *ZELOT* *ZPT10* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Ge


***ZPBDL******ZELOT******ZPT10******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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İlgili Fonlar [ZGOLD, ZPBDL, ZELOT, ZPT10]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

13/05/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030495


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:292.406
Değişim :  0,63% |  15,02
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.411 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
IDEAS 21,92 13.944.356 % 8,51  
ORCAY 19,63 183.020.010 % 8,45  
EUHOL 2,71 20.365.532 % 7,97  
IMASM 37,88 58.329.946 % 7,43  
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12:29 Alış Satış %  
Dolar 15,8795 15,8845 % 2,21  
Euro 16,6887 16,7095 % 2,89  
Sterlin 19,7515 19,8506 % 3,50  
Frank 15,8705 15,9661 % 2,78  
Riyal 4,2201 4,2412 % 2,21  
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12:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 4,20  
Altın Gr. 933 933 22,34  
Cumhuriyet 6.210 6.303 131,00  
Tam 6.178 6.337 126,45  
Yarım 2.986 3.065 61,16  
Çeyrek 1.498 1.533 30,59  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 0,14  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,33  
B. Petrol 115 115 0,91  
Seans Raporu 12:29
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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