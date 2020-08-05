***ZPBDL* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.08.2020 13:50
***ZPBDL******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPBDL, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04/08/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865338
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1393
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
18:058,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,2395
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4051
En Düşük
8,1274
18:05463,78
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 16,84
|Açılış
|: 463,78
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.367.961
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.760.945
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.582.579
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.559.488
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|596.866
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|498.562
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.016.028
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|56.970.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|118,90
|58.217.223
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.680.071.869
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,10
|1.586.857.348
|% -1,41
|
|GARAN
|6,79
|1.424.309.256
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,87
|967.077.133
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,02
|959.507.821
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,10
|1.586.857.348
|% -1,41
|
|SISE
|6,24
|2.680.071.869
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,87
|967.077.133
|% 3,24
|
|GARAN
|6,79
|1.424.309.256
|% 0,44
|
|AKBNK
|5,02
|959.507.821
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2272
|9,2735
|% 2,87
|
|Frank
|7,7386
|7,7852
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8720
|1,8814
|% 2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
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