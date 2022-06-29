***ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.06.2022 11:23
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039941
BIST
12:162.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,25
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:1616,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:1617,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0171
|Açılış
|: 17,6595
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:16976,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 976,07
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ULUSE
|222,30
|20.513.518
|% 9,24
|
|BMSCH
|11,27
|88.719.793
|% 8,99
|
|ECILC
|10,74
|128.437.295
|% 7,40
|
|RODRG
|23,90
|5.843.102
|% 7,17
|
|CLEBI
|384,60
|116.244.976
|% 7,07
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,76
|31.636.443
|% -5,94
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|LIDFA
|13,33
|27.330.748
|% -4,79
|
|DOCO
|1.455,10
|12.146.921
|% -4,60
|
|THYAO
|47,56
|2.239.062.213
|% -1,00
|
|ASELS
|23,46
|608.930.848
|% 1,12
|
|SISE
|21,18
|594.667.311
|% -1,12
|
|EREGL
|27,40
|586.367.116
|% -0,58
|
|SAHOL
|19,89
|473.424.725
|% -1,24
|
|ODAS
|2,99
|314.173.744
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,58
|211.502.893
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,43
|300.852.042
|% -0,89
|
|TSKB
|2,07
|129.646.971
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,30
|444.456.656
|% -0,12
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6964
|16,6997
|% 0,10
|
|Euro
|17,5520
|17,5703
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,2917
|20,3934
|% 0,14
|
|Frank
|17,4545
|17,5596
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4368
|4,4591
|% 0,13
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,52
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.530
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.196
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,09
|