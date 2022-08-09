***ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.08.2022 09:51
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053353
BIST
11:272.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,30
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:2717,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:2718,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1069
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4051
En Düşük
18,2767
11:271.034,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.035,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,73
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:27
|KRTEK
|22,00
|38.318.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.798.071
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.359.848
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.197.721
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.445.022
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.917.905
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|120.425.010
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,08
|12.533.793
|% -9,66
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,45
|1.662.462.349
|% 1,19
|
|ISCTR
|6,03
|939.156.208
|% -5,19
|
|TUPRS
|279,40
|685.383.253
|% 2,16
|
|SASA
|52,15
|674.833.565
|% 0,29
|
|EREGL
|28,74
|551.975.518
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|939.156.208
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,41
|386.000.504
|% -0,87
|
|YKBNK
|5,23
|544.836.503
|% 0,58
|
|ALBRK
|1,60
|117.439.820
|% 3,23
|
|SKBNK
|2,34
|147.557.734
|% 2,18
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9677
|% 0,10
|
|Euro
|18,3988
|18,4051
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6799
|21,7886
|% 0,42
|
|Frank
|18,7732
|18,8863
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,18
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.939
|6.996
|9,00
|
|Yarım
|3.381
|3.420
|4,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,21
|95,21
|-1,44
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:42ALCAR
Yüzde 4.64 oranında artışla 333.50 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 593 adet işlem
-
11:41NETAS
Yüzde 4.32 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 182, 113 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 8 artarak (% 0.29 ) 3, 020
-
11:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ISCTR, EKGYO
-
11:40XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 677.00 milyon TL de