***ZPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.01.2022 11:27
***ZPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 03/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
ZPE
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987811
BIST
15:421.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 48,89
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4213,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0555
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4215,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0588
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:42772,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -6,79
|Açılış
|: 770,55
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.510.962
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.694.166
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.330.299
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.869.201
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,33
|50.396.050
|% -6,69
|
|NIBAS
|14,21
|20.014.354
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|12.101.655
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.304.543
|% -2,91
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|THYAO
|20,98
|1.270.130.406
|% 4,80
|
|EREGL
|28,68
|974.995.305
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|SISE
|13,63
|764.024.562
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.784.663
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|244.606.010
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,31
|502.635.990
|% 1,53
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3431
|13,3452
|% 0,68
|
|Euro
|15,1466
|15,2157
|% 0,72
|
|Sterlin
|17,7009
|17,7897
|% -0,96
|
|Frank
|14,3407
|14,4271
|% -0,90
|
|Riyal
|3,4914
|3,5089
|% -0,81
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
15:40
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 83 artarak (% 3.10 ) 2, 088
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15:53XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 013.00 milyon TL de
-
15:52PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 837 adet işlem
-
15:51BANVT
Yüzde 6.34 oranında artışla 99.80 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 077 adet işlem
-
15:49PRKAB
Yüzde 8.11 oranında artışla 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 258 adet işlem