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***ZPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

03.01.2022 11:27
***ZPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***ZPE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPE]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 03/01/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
     
    Eski Fon Ünvanı
    Yeni Fon Ünvanı

    ZPE
    Ziraat Portföy Katılım Endeksi  Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    Ziraat Portföy Katılım Hisse  Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987811


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CRFSA 42,02 3.169.611 % 10,00  
MARKA 4,63 8.510.962 % 9,98  
TSPOR 6,66 337.694.166 % 9,90  
KRSTL 2,82 80.330.299 % 9,73  
SKTAS 2,62 13.869.201 % 9,62  
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Sterlin 17,7009 17,7897 % -0,96  
Frank 14,3407 14,4271 % -0,90  
Riyal 3,4914 3,5089 % -0,81  
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Altın Ons 1.822 1.822 -7,80  
Altın Gr. 769 770 -10,05  
Cumhuriyet 5.127 5.205 -129,00  
Tam 5.106 5.240 -124,19  
Yarım 2.468 2.535 -60,08  
Çeyrek 1.238 1.267 -30,03  
Gümüş.Ons 23,16 23,20 -0,08  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 -0,11  
B. Petrol 78,47 78,47 0,69  
Seans Raporu 15:40
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