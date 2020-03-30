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***ZPE* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.03.2020 15:51
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***ZPE******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Ziraat Portföy Danışma Kurulu'nun onayı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma ve Strateji Geliştirme Birimi tarafından belirlenen ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT) 2019 4. çeyrek gözden geçirme çalışması sonucu ZPYKAT endeksinden çıkan ve endekse giren şirketler aşağıdaki gibidir:
ZPYKAT endeksinden çıkan şirketler: ADANA, VERUS, ULUSE, PRKAB, ALKA, DESPC, YKGYO, ERSU, GEDZA
ZPYKAT endeksine giren şirketler: OTKAR,AKCNS,GOODY,OZGYO,ARDYZ,ISGSY,PAPIL,DERAS,KENT
 
ÖNEMLİ NOT: ZPYKAT endeksi içerisinde kalmaya devam eden ERBOS ve EREGL Ziraat Portföy İcazet Listesi Kriterleri'ni ilk kez karşılamayan şirketlerdir. Bu şirketlerin Ziraat Portföy İcazet Listesi'nden çıkartılması için gelecek 3 aylık dönem sonu değerlendirmesinde de kriterleri karşılayıp karşılamadığı dikkate alınır. Eğer şirketler iki dönem arka arkaya kriterleri karşılamıyorsa listeden çıkartılır. İlgili şirketin ortaklık payları için kriterlerin karşılanmadığı ilk dönemde portföy yöneticilerinin inisiyatifinde taşınan pozisyonlar korunabilir, fakat yeni pozisyon için alım yapılamaz.
 
Endeksin yeni hali 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.
 
Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833276


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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