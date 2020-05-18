***ZPE* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPE******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPE]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Katılım Endeksi'nde yer alan Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(UYEC) 'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesi nedeniyle söz konusu şirketlerin payları Endeksten çıkarılmış yerlerine Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SAFKR) payları dahil edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845718BIST