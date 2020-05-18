***ZPE* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2020 14:47
***ZPE******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Katılım Endeksi'nde yer alan Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(UYEC) 'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesi nedeniyle söz konusu şirketlerin payları Endeksten çıkarılmış yerlerine Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SAFKR) payları dahil edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.
Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845718
BIST
16:03101.667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.898,77
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:036,8697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0316
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:037,4491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:03386,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,87
|Açılış
|: 386,10
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.645.135
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.399.715
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.535.695
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,67
|986.392.970
|% 5,23
|
|ALKIM
|12,79
|749.050.036
|% -9,93
|
|THYAO
|10,86
|689.459.084
|% 2,65
|
|GARAN
|7,80
|641.265.853
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,14
|467.038.758
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,30
|194.465.586
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|133.547.556
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,14
|467.038.758
|% 6,15
|
|KARSN
|1,79
|187.320.005
|% 4,07
|
|SASA
|10,67
|986.392.970
|% 5,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3292
|8,3710
|% -0,02
|
|Frank
|7,0451
|7,0875
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|7,89
|
|Altın Gr.
|387
|388
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.537
|17,80
|
|Tam
|2.564
|2.603
|18,20
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,90
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,13
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|2,05
|
Seans Raporu
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16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, SERVE, TKURU, AYES, DIRIT
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16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, IZTAR, TACTR, EKIZ, UZERB, EGCYH, YONGA, ARTI, EMNIS, UMPAS