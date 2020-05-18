GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPE* *ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.05.2020 14:47
GÜNCEL HABERLER



***ZPE******ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPE]
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Katılım Endeksi'nde yer alan Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(UYEC) 'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesi nedeniyle söz konusu şirketlerin payları Endeksten çıkarılmış yerlerine Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) ve Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SAFKR) payları dahil edilmiştir. 
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.
 
    
Yukarıda yer alan açıklamalarımızın II-15.1sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845718


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:03101.667
Değişim :  1,90% |  1.898,77
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
101.891 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 55.645.135 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.399.715 % 10,00  
PKENT 178,20 2.220.629 % 10,00  
RALYH 10,89 1.261.658 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3292 8,3710 % -0,02  
Frank 7,0451 7,0875 % -0,41  
Riyal 1,8226 1,8317 % -0,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,89  
Altın Gr. 387 388 0,62  
Cumhuriyet 2.491 2.537 17,80  
Tam 2.564 2.603 18,20  
Yarım 1.251 1.272 8,90  
Çeyrek 626 636 4,40  
Gümüş.Ons 17,22 17,25 0,61  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,13  
B. Petrol 34,55 34,55 2,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru