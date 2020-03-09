***ZPLIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ZPLIB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPLIB]TürkçeBorsa Yatırım Fonlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi06/03/2020İşlem Görecek Borsa Yatırım Fonunun UnvanıZiraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuBorsa Yatırım Fonunun KurucusuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarıİşlem Görmeye Başlayacağı Tarih11/03/2020AçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda ünvanları ve işlem kodları belirtilen borsa yatırım fonlarının katılma payları, Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi çerçevesinde kota alınmış olup, 11/03/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaklardır.Fon katılma paylarının Borsa'da işlem göreceği tarihten bir gün önce kurucu tarafından belirlenecek ve KAP'ta duyurulacak fon birim pay değerleri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanacaktır.İlgili fonlarda 11/03/2020 tarihinden itibaren Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. piyasa yapıcı olarak faaliyette bulunacaktır.Fon Ünvanıİşlem KoduZiraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuZPX30.FZiraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuZPLIB.FZiraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım FonuZPBDL.Fhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825728BIST