***ZPLIB* *ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.08.2022 11:57
***ZPLIB******ZELOT******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPLIB, ZELOT]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057739
BIST
14:353.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,80
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:3518,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
14:3518,0359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:351.017,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.017,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:35
|HKTM
|17,71
|3.076.333
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.266.288
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|SANFM
|16,80
|30.114.227
|% -7,18
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,45
|7.816.484.131
|% 3,91
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|GARAN
|23,92
|2.048.255.859
|% 3,64
|
|YKBNK
|6,16
|2.596.950.453
|% -1,91
|
|EKGYO
|3,95
|1.460.041.243
|% -0,50
|
|ISCTR
|8,23
|2.353.592.750
|% 0,37
|
|ALBRK
|2,34
|652.302.534
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,29
|2.330.478.289
|% -1,66
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1497
|18,1583
|% 0,27
|
|Euro
|18,0270
|18,0359
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3325
|21,4394
|% -0,16
|
|Frank
|18,7740
|18,8871
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8164
|4,8406
|% 0,17
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,10
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.798
|6.901
|-17,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,05
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50SANFM
Yüzde -7.18 oranında düşüşle 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 629 adet işlem
-
14:49DOGUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 626 adet işlem
-
14:48PRKME
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 470 adet işlem
-
14:47IDGYO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 222, 018 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 3, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 43, 237.00 milyon TL de