Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPLIB* *ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

23.08.2022 11:57
***ZPLIB* *ZELOT* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İ


***ZPLIB******ZELOT******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPLIB, ZELOT]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057739


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:353.120
Değişim :  -0,06% |  -1,80
Açılış :  3.133  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.149 En Düşük
3.085
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 3.076.333 % 10,00  
BFREN 1.437,40 8.887.444 % 9,99  
DOGUB 6,51 31.266.288 % 9,97  
UZERB 43,00 2.006.989 % 9,97  
KLNMA 18,77 3.949.002 % 9,96  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Dolar 18,1497 18,1583 % 0,27  
Euro 18,0270 18,0359 % -0,18  
Sterlin 21,3325 21,4394 % -0,16  
Frank 18,7740 18,8871 % 0,35  
Riyal 4,8164 4,8406 % 0,17  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -4,10  
Altın Gr. 1.019 1.019 1,03  
Cumhuriyet 6.798 6.901 -17,00  
Tam 6.836 6.887 -29,00  
Yarım 3.331 3.367 -14,00  
Çeyrek 1.671 1.683 -7,00  
Gümüş.Ons 18,99 19,01 -0,12  
Gümüş Gr. 11,10 11,11 -0,03  
B. Petrol 101 101 1,05  
Seans Raporu 14:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru