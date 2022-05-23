***ZPLIB* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.05.2022 10:38
***ZPLIB******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPLIB, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031661
BIST
12:422.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,40
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.395
En Düşük
2.376
12:4216,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2179
|Açılış
|: 16,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
12:4217,3071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2711
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
12:42964,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 15,63
|Açılış
|: 963,78
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler12:42
|KGYO
|4,76
|1.708.911
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|64.829.504
|% 9,83
|
|DITAS
|24,98
|11.346.357
|% 8,14
|
|ORCAY
|19,51
|86.819.894
|% 7,14
|
|SELVA
|9,51
|10.304.201
|% -6,76
|
|SEYKM
|7,67
|39.872.430
|% -5,31
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|NUGYO
|6,41
|118.684.756
|% -4,04
|
|MNDRS
|3,15
|10.491.225
|% -3,96
|
|GARAN
|15,28
|1.420.779.684
|% 0,73
|
|THYAO
|42,94
|1.262.355.319
|% -0,05
|
|SISE
|19,78
|817.174.700
|% 2,22
|
|KARSN
|6,00
|778.078.988
|% 4,35
|
|KRDMD
|14,29
|730.169.628
|% 0,49
|
|KARSN
|6,00
|778.078.988
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,54
|253.185.889
|% -1,17
|
|GARAN
|15,28
|1.420.779.684
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,38
|373.509.624
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,26
|99.958.814
|% -0,79
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1359
|16,1435
|% 1,37
|
|Euro
|17,2843
|17,3071
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,1130
|20,2139
|% 0,67
|
|Frank
|16,6945
|16,7951
|% 1,66
|
|Riyal
|4,2922
|4,3137
|% 1,45
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,10
|
|Altın Gr.
|964
|964
|14,99
|
|Cumhuriyet
|6.402
|6.499
|125,00
|
|Tam
|6.373
|6.534
|127,96
|
|Yarım
|3.080
|3.161
|61,89
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,95
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,26
|