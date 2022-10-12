***ZPLIB* *ZPX30* *Z30EA* *ZRE20* *ZTM15* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.10.2022 10:24
***ZPLIB******ZPX30******Z30EA******ZRE20******ZTM15******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, Z30EA, ZTM15, ZRE20]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071043
BIST
14:393.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 49,71
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:3918,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:3918,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1083
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:391.004,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.004,04
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.004,36
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:37
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.761.731
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.719.988
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.793.006
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.991.208
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,54
|7.064.643
|% -7,70
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,38
|654.942.265
|% -6,86
|
|THYAO
|88,00
|4.596.808.529
|% 3,41
|
|SASA
|83,20
|1.398.276.412
|% 1,59
|
|PETKM
|14,73
|1.299.905.583
|% 0,55
|
|AKBNK
|13,04
|1.212.462.073
|% 0,85
|
|ASELS
|31,42
|1.103.523.115
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,20
|646.480.316
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,43
|602.684.917
|% 3,23
|
|ODAS
|8,16
|785.340.154
|% 4,75
|
|HUNER
|6,38
|654.942.265
|% -6,86
|
|YKBNK
|8,33
|783.722.392
|% 1,59
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5870
|18,5886
|% 0,13
|
|Euro
|18,1190
|18,1293
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8019
|20,9062
|% 1,24
|
|Frank
|18,5746
|18,6865
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,10
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.744
|6.797
|4,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52DOCO
Yüzde 4.48 oranında artışla 1, 374.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 549 adet işlem
-
14:51TEZOL
Yüzde 5.36 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 599, 089 adet işlem
-
14:50BARMA
Yüzde 9.66 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 137, 014 adet işlem
-
14:49ODAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 282, 437 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ASELS, KOZAA