***ZPLIB* *ZPX30* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.05.2022 09:57
***ZPLIB******ZPX30******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031939
BIST
13:552.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,44
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:5516,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2600
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:5517,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1429
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:55971,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,24
|Açılış
|: 971,48
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DAGHL
|27,06
|4.963.083
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|534.910.160
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|37.319.171
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|7.302.995
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.327.361
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.500.321
|% -9,96
|
|SELVA
|8,64
|22.313.034
|% -8,09
|
|NUGYO
|5,75
|31.538.201
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,49
|21.672.780
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,32
|26.452.006
|% -4,81
|
|SISE
|20,48
|1.814.016.754
|% 3,33
|
|THYAO
|42,08
|1.293.583.443
|% -0,19
|
|GARAN
|14,55
|1.154.087.327
|% -1,75
|
|ASELS
|23,68
|1.065.637.016
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,42
|665.553.910
|% -1,28
|
|SISE
|20,48
|1.814.016.754
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,56
|215.019.596
|% 0,00
|
|GARAN
|14,55
|1.154.087.327
|% -1,75
|
|YKBNK
|4,35
|292.187.987
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,66
|203.027.946
|% 0,83
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3211
|16,3358
|% 1,62
|
|Euro
|17,4145
|17,4395
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,3374
|20,4394
|% 1,08
|
|Frank
|16,8685
|16,9701
|% 1,06
|
|Riyal
|4,3395
|4,3613
|% 1,41
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,25
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.563
|56,00
|
|Tam
|6.438
|6.600
|59,99
|
|Yarım
|3.111
|3.193
|29,02
|
|Çeyrek
|1.561
|1.596
|14,51
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,29
|