Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPLIB* *ZPX30* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

24.05.2022 09:57
***ZPLIB* *ZPX30* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleşt


***ZPLIB******ZPX30******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZGOLD]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23/05/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031939


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:552.388
Değişim :  0,57% |  13,44
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.398 En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 4.963.083 % 10,00  
ARCLK 74,40 534.910.160 % 9,98  
ALKA 39,34 37.319.171 % 9,95  
MZHLD 57,45 7.302.995 % 9,95  
KGYO 5,23 20.327.361 % 9,87  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Dolar 16,3211 16,3358 % 1,62  
Euro 17,4145 17,4395 % 0,83  
Sterlin 20,3374 20,4394 % 1,08  
Frank 16,8685 16,9701 % 1,06  
Riyal 4,3395 4,3613 % 1,41  
daha fazla
13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -14,25  
Altın Gr. 972 972 6,17  
Cumhuriyet 6.465 6.563 56,00  
Tam 6.438 6.600 59,99  
Yarım 3.111 3.193 29,02  
Çeyrek 1.561 1.596 14,51  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 -0,33  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,00  
B. Petrol 112 112 1,29  
Seans Raporu 13:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru