***ZPLIB* *ZPX30* *ZPBDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ZPLIB******ZPX30******ZPBDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZPBDL]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonları sırasıyla ZPX30.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F işlem kodlarıyla 11/03/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZPX30.F Baz Fiyat: 13,82 TL ZPLIB.F Baz Fiyat: 13,52 TL ZPBDL.F Baz Fiyat: 14,25 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826785BIST