***ZPLIB* *ZPX30* *ZPBDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.03.2020 09:13
***ZPLIB******ZPX30******ZPBDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZPBDL]
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonları sırasıyla ZPX30.F, ZPLIB.F, ZPBDL.F işlem kodlarıyla 11/03/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yapılandırılmış Ürünler Ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ZPX30.F Baz Fiyat: 13,82 TL ZPLIB.F Baz Fiyat: 13,52 TL ZPBDL.F Baz Fiyat: 14,25 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826785
BIST
10:09101.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -59,94
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.480
En Düşük
100.200
10:096,1400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:096,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:09328,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,70
|Açılış
|: 328,29
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|3,33
|3.638.863
|% 12,50
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|NUGYO
|3,19
|45.198
|% 8,50
|
|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|
|OYAYO
|4,78
|380.899
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|TSPOR
|4,29
|24.897.031
|% -10,06
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|ASELS
|25,38
|87.643.750
|% -2,01
|
|THYAO
|9,88
|71.136.007
|% -0,90
|
|GARAN
|9,43
|43.085.275
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,29
|24.897.031
|% -10,06
|
|PETKM
|3,31
|18.711.522
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,16
|16.890.843
|% -2,52
|
|EKGYO
|1,28
|14.168.229
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,63
|6.370.038
|% -4,55
|
|KARSN
|1,51
|14.858.279
|% 0,00
|
|ODAS
|1,66
|16.452.657
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8834
|7,9229
|% -0,55
|
|Frank
|6,5482
|6,5877
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|15,09
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|0,05
|