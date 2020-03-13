***ZPLIB* *ZPX30* *ZPBDL* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.03.2020 09:41
***ZPLIB******ZPX30******ZPBDL******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB, ZPBDL]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827787
BIST
11:0496.177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 2.537,48
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:046,2948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0225
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:047,0526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:04322,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,75
|Açılış
|: 322,11
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|CLEBI
|67,90
|1.375.719
|% 9,52
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|IZMDC
|8,89
|7.163
|% 7,11
|
|AKGRT
|5,08
|1.430.898
|% -15,05
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,96
|328.269.954
|% 2,46
|
|THYAO
|8,81
|259.960.679
|% 3,89
|
|GARAN
|9,20
|191.229.496
|% 5,26
|
|YKBNK
|2,22
|104.680.710
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,04
|84.975.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|104.680.710
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,18
|51.900.609
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,04
|84.975.706
|% 2,00
|
|ODAS
|1,29
|53.577.237
|% -2,27
|
|TSKB
|0,96
|35.288.681
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8862
|7,9257
|% -0,31
|
|Frank
|6,6313
|6,6713
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6704
|1,6787
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,93
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
|