***ZPLIB* *ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.06.2022 10:00
***ZPLIB******ZPX30******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035636
BIST
13:112.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:1117,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:1118,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1828
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:111.024,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.024,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EUREN
|19,65
|36.305.772
|% 9,96
|
|FONET
|12,79
|35.532.108
|% 7,57
|
|RYSAS
|8,82
|39.507.452
|% 7,30
|
|INVES
|35,94
|25.992.557
|% 7,28
|
|MAGEN
|13,23
|60.293.161
|% 7,04
|
|TSGYO
|6,75
|50.823.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.990.991
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,17
|127.970.143
|% -7,14
|
|THYAO
|46,80
|3.029.121.105
|% 0,17
|
|SISE
|22,28
|1.514.594.528
|% 1,92
|
|SASA
|43,80
|975.371.173
|% 2,29
|
|SAHOL
|19,80
|941.998.385
|% -0,30
|
|TOASO
|65,20
|731.724.437
|% -1,29
|
|SEGYO
|1,17
|127.970.143
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,67
|279.720.105
|% -0,37
|
|ODAS
|2,96
|287.142.997
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,03
|340.357.500
|% 1,51
|
|KARSN
|7,21
|589.343.725
|% 3,44
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2223
|17,2254
|% 0,58
|
|Euro
|18,5339
|18,5766
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,5107
|21,6186
|% 0,49
|
|Frank
|17,5530
|17,6587
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5775
|4,6005
|% 0,56
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,72
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.785
|6.954
|-3,42
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,05
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,37
|