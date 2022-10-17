***ZPLIB* *ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2022 10:32
***ZPLIB******ZPX30******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, ZPLIB]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072430
BIST
11:253.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 31,41
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
11:2518,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
11:2518,3071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
11:25989,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler11:23
|CRFSA
|46,88
|72.957.011
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|77.770.903
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|32.085.652
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|47.340.432
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|29.150.148
|% 9,90
|
|KIMMR
|7,22
|6.645.612
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,00
|8.190.850
|% -7,79
|
|MEGAP
|4,49
|16.917.005
|% -7,04
|
|MEGAP
|4,49
|16.917.005
|% -7,04
|
|AGYO
|6,51
|53.068.497
|% -7,00
|
|THYAO
|98,30
|2.379.513.861
|% -0,15
|
|YKBNK
|9,96
|2.037.815.033
|% 2,57
|
|AKBNK
|15,27
|1.763.005.575
|% 2,83
|
|ASELS
|33,66
|1.746.091.975
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,53
|1.652.084.675
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,53
|1.652.084.675
|% 0,89
|
|YKBNK
|9,96
|2.037.815.033
|% 2,57
|
|TSKB
|2,70
|534.329.812
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,87
|333.227.774
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,69
|1.349.529.496
|% 3,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5926
|% 0,07
|
|Euro
|18,3018
|18,3090
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0085
|21,1138
|% -0,24
|
|Frank
|18,6310
|18,7432
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,09
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,19
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,30
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.680
|6.753
|24,00
|
|Yarım
|3.255
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|92,16
|92,16
|0,54
|
Seans Raporu
11:23
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11:37KARYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 686, 387 adet işlem
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, FROTO, TUPRS
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, ISCTR
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11:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 93 artarak (% 0.76 ) 3, 441
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11:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, PENTA, MZHLD, VKING, YAPRK, SMRTG