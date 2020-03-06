***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 18:00
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 05-06 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arz işleminde toplam 520.000 adet katılma payının satışı yapılmıştır. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 7.834.764,42 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825047
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,1009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05325,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,54
|Açılış
|: 325,46
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9119
|7,9516
|% 0,13
|
|Frank
|6,4641
|6,5030
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6176
|1,6257
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-7,59
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|-4,19
|