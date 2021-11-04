***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2021 12:06
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/11/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974668
BIST
12:141.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,95
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:149,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:1411,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0156
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:14553,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,92
|Açılış
|: 553,42
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PRKAB
|27,16
|93.518.942
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.953.978
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|CLEBI
|187,20
|122.972.943
|% 9,15
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|BASGZ
|28,04
|8.703.616
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.902.529
|% -9,95
|
|CANTE
|11,80
|50.370.485
|% -9,23
|
|DGKLB
|2,35
|84.449.660
|% -6,37
|
|TETMT
|163,00
|1.738.088
|% -6,05
|
|THYAO
|16,69
|1.738.133.766
|% 7,12
|
|GARAN
|10,47
|1.141.068.974
|% 0,87
|
|TSKB
|1,52
|419.074.432
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,31
|345.544.405
|% 0,83
|
|ISCTR
|6,02
|329.964.304
|% 1,01
|
|TSKB
|1,52
|419.074.432
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,10
|147.008.820
|% 0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.141.068.974
|% 0,87
|
|THYAO
|16,69
|1.738.133.766
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,92
|302.952.769
|% 1,39
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6937
|9,6953
|% 0,57
|
|Euro
|11,2111
|11,2166
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,1796
|13,2457
|% 0,20
|
|Frank
|10,5793
|10,6431
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5760
|2,5889
|% 0,55
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,88
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.720
|24,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,19
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,25
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,08
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|1,01
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:28PAMEL
Yüzde 7.50 oranında artışla 58.05 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 742 adet işlem
-
12:27HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 048, 075 adet işlem
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.50 ) 1, 695
-
12:26XU100
Endeks 1, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 10, 299.00 milyon TL de
-
12:26GLYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 765, 689 adet işlem