***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.11.2021 09:54
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/11/2021
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977262
BIST
11:291.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:299,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2911,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0202
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:29592,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,81
|Açılış
|: 592,23
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:29
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,57
|19.124.539
|% 8,14
|
|DOAS
|44,70
|162.821.555
|% 7,66
|
|CEOEM
|10,00
|26.679.094
|% 7,30
|
|ATATP
|56,70
|54.051.138
|% 6,98
|
|KZBGY
|32,02
|8.971.075
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|420.342.366
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,66
|213.501.149
|% -9,43
|
|NUGYO
|11,30
|4.593.050
|% -6,92
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,50
|1.275.574.911
|% -1,96
|
|GARAN
|10,63
|426.264.760
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|420.342.366
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,50
|369.458.207
|% 1,08
|
|THYAO
|17,97
|352.739.199
|% 1,41
|
|ADESE
|1,22
|420.342.366
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.275.574.911
|% -1,96
|
|ODAS
|1,58
|178.623.688
|% 4,64
|
|YKBNK
|3,06
|162.383.665
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,50
|369.458.207
|% 1,08
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9197
|9,9252
|% 0,22
|
|Euro
|11,3625
|11,3706
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,2634
|13,3299
|% 0,50
|
|Frank
|10,7430
|10,8077
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6430
|2,6563
|% 0,38
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-8,84
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,45
|