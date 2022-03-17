***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.03.2022 10:25
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/03/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010994
BIST
10:492.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.126
En Düşük
2.104
10:4914,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0836
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7181
En Düşük
14,5578
10:4916,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1213
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2733
En Düşük
16,0709
10:49913,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,04
|Açılış
|: 913,73
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler10:47
|YEOTK
|62,75
|6.679.800
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|16.729.579
|% 9,33
|
|OYLUM
|5,32
|4.424.358
|% 8,57
|
|TDGYO
|6,90
|3.697.794
|% 4,70
|
|IHYAY
|0,68
|762.789
|% 4,62
|
|PKENT
|393,30
|39.355.488
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|30.032.928
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|984.990.772
|% 3,61
|
|EREGL
|35,68
|932.818.787
|% 4,08
|
|THYAO
|27,94
|548.212.827
|% 0,87
|
|GARAN
|11,91
|485.744.613
|% 0,42
|
|FROTO
|297,70
|429.554.755
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,27
|203.320.827
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,91
|984.990.772
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,15
|64.701.424
|% 3,60
|
|GARAN
|11,91
|485.744.613
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,83
|128.439.701
|% 0,79
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6828
|14,6950
|% 0,54
|
|Euro
|16,2308
|16,2648
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,2722
|19,3688
|% 0,66
|
|Frank
|15,5296
|15,6232
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9017
|3,9213
|% 0,53
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|6,88
|
|Altın Gr.
|913
|913
|8,65
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,02
|