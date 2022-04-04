***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.04.2022 09:57
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015333
BIST
10:362.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,97
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
10:3614,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0255
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7098
En Düşük
14,6695
10:3616,2322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0143
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
10:36911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 911,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
912,79
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ULUSE
|137,00
|900.912
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.267.382
|% 9,92
|
|GEREL
|4,71
|26.029.590
|% 8,03
|
|ISBTR
|54.500,00
|54.500
|% 7,92
|
|GRNYO
|2,50
|2.395.726
|% 6,84
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|VKING
|5,50
|484.846
|% -3,17
|
|PAPIL
|20,10
|5.796.215
|% -3,09
|
|CIMSA
|33,18
|32.610.538
|% -2,70
|
|ASELS
|25,46
|651.912.084
|% 2,74
|
|GARAN
|12,49
|571.831.302
|% 0,32
|
|KARSN
|5,82
|553.779.220
|% -2,51
|
|THYAO
|33,00
|486.346.745
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,57
|432.686.679
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,45
|324.009.048
|% 2,51
|
|KARSN
|5,82
|553.779.220
|% -2,51
|
|ODAS
|1,78
|82.644.597
|% 2,89
|
|GARAN
|12,49
|571.831.302
|% 0,32
|
|DOHOL
|3,39
|135.808.551
|% 2,11
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7038
|14,7090
|% 0,17
|
|Euro
|16,2232
|16,2322
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,2562
|19,3527
|% 0,31
|
|Frank
|15,8328
|15,9282
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9086
|3,9282
|% 0,16
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,61
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|