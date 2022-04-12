***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.04.2022 10:41
Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019438
BIST
11:572.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,57
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
11:5714,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6871
En Düşük
14,6447
11:5715,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
11:57921,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 921,60
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:57
|CLEBI
|257,60
|73.574.045
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|51.586.931
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,44
|7.664.029
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.163.765
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.098.793
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.937.574
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,50
|15.066.361
|% -7,59
|
|THYAO
|36,68
|2.252.150.876
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.373.591.524
|% -1,87
|
|SISE
|17,29
|1.282.525.762
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|KRDMD
|16,24
|1.022.955.600
|% 0,31
|
|ODAS
|2,27
|561.797.778
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,69
|652.654.830
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,81
|819.547.785
|% -3,05
|
|TSKB
|1,68
|252.433.366
|% -3,45
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6794
|14,6815
|% 0,13
|
|Euro
|15,9536
|15,9670
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0330
|19,1285
|% -0,07
|
|Frank
|15,6715
|15,7659
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,13
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,60
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,15
|
Seans Raporu
11:57
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12:11ISFIN
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12:10XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 21, 352.00 milyon TL de
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12:06GZNMI
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