***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2022 10:30
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022237
BIST
11:542.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,40
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:5414,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:5415,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9130
En Düşük
15,8030
11:54918,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 918,31
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:54
|DAGHL
|20,90
|6.158.293
|% 8,35
|
|MANAS
|26,54
|40.910.374
|% 6,59
|
|YKSLN
|9,09
|45.802.799
|% 5,57
|
|SMRTG
|18,10
|220.344.773
|% 5,36
|
|SMART
|5,71
|9.418.504
|% 5,35
|
|ASUZU
|85,60
|22.540.293
|% -8,15
|
|PEGYO
|1,38
|26.595.847
|% -5,48
|
|DOBUR
|46,32
|3.369.280
|% -5,12
|
|KAPLM
|53,00
|4.025.828
|% -5,10
|
|ISGYO
|10,51
|47.815.586
|% -5,06
|
|THYAO
|38,90
|2.429.834.703
|% 0,36
|
|GARAN
|14,14
|867.490.888
|% -0,28
|
|PETKM
|10,49
|837.347.922
|% 2,04
|
|EREGL
|35,72
|719.015.322
|% -0,45
|
|KRDMD
|16,30
|713.189.040
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|498.278.496
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,24
|649.717.576
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|303.420.063
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,23
|229.001.526
|% 2,29
|
|PETKM
|10,49
|837.347.922
|% 2,04
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6695
|% 0,13
|
|Euro
|15,9053
|15,9130
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,0454
|19,1410
|% 0,32
|
|Frank
|15,4002
|15,4930
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,13
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|