***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2022 10:30
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022237
BIST
15:032.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 31,22
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.559
En Düşük
2.531
15:0314,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:0316,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0911
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:03915,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -7,85
|Açılış
|: 915,52
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|19,25
|12.260.416
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.962.942
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.705.128
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.856.615
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.345.921
|% 8,25
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MANAS
|26,32
|57.843.773
|% -3,87
|
|HUNER
|3,24
|144.542.071
|% -3,86
|
|KAPLM
|50,25
|6.673.531
|% -3,64
|
|YKSLN
|8,98
|49.667.074
|% -3,44
|
|THYAO
|39,88
|3.287.329.753
|% 2,62
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.345.921
|% 8,25
|
|GARAN
|14,50
|2.165.303.919
|% 2,18
|
|ASELS
|28,20
|1.458.029.866
|% 1,22
|
|KRDMD
|16,33
|1.377.739.644
|% 0,80
|
|EKGYO
|3,15
|2.641.345.921
|% 8,25
|
|VAKBN
|4,67
|987.138.054
|% 6,14
|
|ODAS
|2,58
|555.997.606
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,36
|1.076.102.232
|% 0,94
|
|HALKB
|6,25
|1.036.010.438
|% 4,87
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6946
|14,6981
|% 0,18
|
|Euro
|16,0125
|16,0230
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,0895
|19,1852
|% -0,13
|
|Frank
|15,4098
|15,5026
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9056
|3,9251
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-16,19
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-19,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|-16,07
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-7,77
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,22
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18TTKOM
Yüzde 4.50 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 318, 941 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 30, 867.00 milyon TL de
-
15:16EKGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 090, 897 adet işlem
-
15:15KAREL
Yüzde 5.72 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 072 adet işlem
-
15:14HALKB
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 404, 566 adet işlem