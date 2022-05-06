***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.05.2022 10:22
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027111
BIST
11:542.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:5414,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0803
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:5415,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0757
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:54903,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,57
|Açılış
|: 903,27
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:54
|IMASM
|19,96
|14.001.281
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.836
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.601.878
|% 9,74
|
|TIRE
|16,88
|69.852.502
|% 9,33
|
|ALKA
|34,80
|45.995.805
|% 9,30
|
|PETUN
|24,34
|39.631.615
|% -8,43
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|90.596.832
|% -6,91
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|307.633.533
|% -4,89
|
|SISE
|19,65
|2.943.002.622
|% 4,47
|
|THYAO
|42,48
|1.353.764.130
|% -0,47
|
|KOZAL
|185,70
|722.927.875
|% 4,50
|
|KOZAA
|34,52
|550.076.260
|% 6,22
|
|KRDMD
|15,54
|518.099.450
|% -0,77
|
|SISE
|19,65
|2.943.002.622
|% 4,47
|
|ODAS
|2,53
|307.633.533
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,87
|473.421.957
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,67
|213.205.033
|% -1,48
|
|KLGYO
|1,22
|60.296.020
|% 0,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9372
|14,9413
|% 0,54
|
|Euro
|15,7741
|15,7878
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,3788
|18,4709
|% 0,42
|
|Frank
|15,1134
|15,2045
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9702
|3,9901
|% 0,55
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|3,46
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.026
|6.180
|2,80
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|1,35
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,38
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TCELL, PGSUS
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SISE
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 35 kaybederek (% -0.24 ) 2, 207
-
12:08
GZNMI, DYOBY, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:08
PETUN, DAGHL, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında