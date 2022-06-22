***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2022 15:15
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038673
BIST
17:002.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,22
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0017,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0018,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:001.029,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.029,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BAYRK
|6,71
|29.114.363
|% 10,00
|
|MAKIM
|12,87
|421.179.589
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.603.415
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.599.603
|% 9,94
|
|POLTK
|694,00
|17.679.480
|% 8,66
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,50
|107.004.521
|% -6,95
|
|SANEL
|6,76
|3.017.930
|% -5,06
|
|THYAO
|52,25
|4.532.142.086
|% 0,67
|
|EREGL
|28,38
|1.715.544.545
|% -1,11
|
|SISE
|22,40
|1.478.350.634
|% -0,97
|
|FROTO
|310,00
|1.121.336.348
|% 2,41
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.877.822
|% 0,44
|
|YKBNK
|4,94
|978.781.027
|% -0,80
|
|ODAS
|3,13
|612.162.353
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,17
|1.090.877.822
|% 0,44
|
|KARSN
|7,59
|905.362.571
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,63
|260.943.382
|% -0,75
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3510
|17,3609
|% 0,13
|
|Euro
|18,3241
|18,3359
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2370
|21,3435
|% 0,09
|
|Frank
|17,9904
|18,0988
|% 0,70
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,13
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.821
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-7,03
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15GESAN
Yüzde 4.05 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 692, 063 adet işlem
-
17:14BAGFS
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 537, 756 adet işlem
-
17:13ECILC
Yüzde 5.85 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 391, 439 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 75 artarak (% 0.25 ) 2, 315
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, DOKTA, MAKIM, BAYRK