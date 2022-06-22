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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:002.577
Değişim :  0,05% |  1,22
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.584 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 6,71 29.114.363 % 10,00  
MAKIM 12,87 421.179.589 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.603.415 % 9,95  
DOKTA 31,18 10.599.603 % 9,94  
POLTK 694,00 17.679.480 % 8,66  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 17,3510 17,3609 % 0,13  
Euro 18,3241 18,3359 % 0,38  
Sterlin 21,2370 21,3435 % 0,09  
Frank 17,9904 18,0988 % 0,70  
Riyal 4,6115 4,6347 % 0,13  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 13,88  
Altın Gr. 1.028 1.028 6,30  
Cumhuriyet 6.830 6.934 7,00  
Tam 6.821 6.920 33,00  
Yarım 3.349 3.385 16,00  
Çeyrek 1.677 1.692 8,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,12  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,15  
B. Petrol 108 108 -7,03  
Seans Raporu 17:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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