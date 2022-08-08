***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.08.2022 10:03
pılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052798
BIST
11:552.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 37,79
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.791
En Düşük
2.759
11:5517,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
11:5518,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
11:551.024,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.024,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler11:54
|NETAS
|22,24
|38.812.407
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|56.839.721
|% 9,99
|
|NUHCM
|76,15
|23.675.515
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|12.557.614
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.757.926
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|12.538.241
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|191.988.940
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|10.528.566
|% -7,57
|
|YAYLA
|4,54
|7.283.680
|% -5,22
|
|THYAO
|58,40
|1.889.479.132
|% 0,34
|
|EREGL
|28,38
|963.222.978
|% 2,90
|
|SASA
|51,35
|685.335.653
|% 3,11
|
|SISE
|23,80
|644.133.778
|% 1,71
|
|YKBNK
|5,22
|544.631.988
|% -0,38
|
|SKBNK
|2,37
|315.788.527
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,48
|378.375.082
|% -0,57
|
|TSKB
|3,25
|349.099.522
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,22
|544.631.988
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,41
|220.475.683
|% 2,99
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9667
|% 0,30
|
|Euro
|18,2934
|18,3040
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6278
|21,7363
|% 0,33
|
|Frank
|18,6645
|18,7769
|% 0,63
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,28
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.877
|6.929
|-61,00
|
|Yarım
|3.351
|3.387
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|0,12
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,51
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08ITTFH
Yüzde 5.82 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 619, 849 adet işlem
-
12:07IHAAS
Yüzde 8.61 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 600 adet işlem
-
12:06INVEO
Yüzde 4.59 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 899 adet işlem
-
12:05BERA
Yüzde 5.56 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 578, 734 adet işlem
-
12:04XU100
Endeks 2, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 16, 470.00 milyon TL de