***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.08.2022 10:03
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052798
BIST
12:032.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 9,48
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:0317,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:0318,4158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1176
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:031.034,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.034,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KRTEK
|22,00
|38.444.654
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.411.149
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.386.034
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.588.491
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.130.282
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.485.721
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.957.711
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.503.205
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,96
|5.540.338
|% -6,78
|
|THYAO
|59,15
|1.842.178.850
|% 0,68
|
|ISCTR
|6,02
|1.098.793.378
|% -5,35
|
|TUPRS
|282,60
|895.071.315
|% 3,33
|
|SASA
|51,95
|747.231.767
|% -0,10
|
|YKBNK
|5,24
|637.608.197
|% 0,77
|
|ISCTR
|6,02
|1.098.793.378
|% -5,35
|
|EKGYO
|3,52
|615.327.673
|% 2,33
|
|YKBNK
|5,24
|637.608.197
|% 0,77
|
|ALBRK
|1,61
|136.135.768
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|176.954.265
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9646
|% 0,08
|
|Euro
|18,4081
|18,4158
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,7038
|21,8126
|% 0,53
|
|Frank
|18,7967
|18,9099
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,21
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|24,00
|
|Tam
|6.925
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.374
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:17ALKIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 646, 235 adet işlem
-
12:16IHAAS
Yüzde 9.50 oranında artışla 44.48 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 999 adet işlem
-
12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TUPRS, EKGYO
-
12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 8 artarak (% 0.40 ) 2, 482
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, ORCAY, OBASE, NTGAZ, VKFYO, ALKA