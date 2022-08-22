***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.08.2022 10:55
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057461
BIST
14:223.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 30,94
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:2218,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:2218,1392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0169
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:221.011,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.011,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.480.909
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.963.807
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|189.546.669
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.283.461
|% 9,90
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,39
|350.878.170
|% -7,59
|
|GLRYH
|3,82
|45.390.922
|% -6,83
|
|DENGE
|2,11
|34.164.833
|% -5,38
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|THYAO
|68,70
|2.357.700.097
|% 0,29
|
|PETKM
|11,99
|1.972.031.077
|% 3,36
|
|SASA
|53,90
|1.809.035.149
|% 1,70
|
|EKGYO
|3,76
|1.441.795.344
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,57
|1.364.638.221
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,76
|1.441.795.344
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,71
|1.156.360.504
|% 0,71
|
|PETKM
|11,99
|1.972.031.077
|% 3,36
|
|ADESE
|0,92
|138.458.695
|% 5,75
|
|ZOREN
|2,86
|399.911.129
|% 2,51
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1175
|18,1261
|% 0,23
|
|Euro
|18,1219
|18,1384
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3201
|21,4270
|% -0,05
|
|Frank
|18,8244
|18,9378
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,51
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.887
|-42,00
|
|Tam
|6.812
|6.868
|-69,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,94
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|0,12
|