***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.08.2022 10:55
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057461
BIST
11:433.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 36,79
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:4318,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1300
En Düşük
18,0210
11:4318,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:431.015,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.015,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.015,85
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BFREN
|1.306,80
|12.913.340
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.435.463
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,14
|75.063.840
|% 9,86
|
|EDIP
|3,67
|17.216.164
|% 8,58
|
|KGYO
|17,85
|15.938.155
|% -5,05
|
|DGATE
|11,25
|1.435.676
|% -4,66
|
|PSGYO
|4,06
|142.135.118
|% -4,47
|
|OYLUM
|3,66
|39.610.787
|% -4,44
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|THYAO
|68,05
|1.814.356.522
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,99
|1.311.773.295
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,15
|1.264.849.970
|% 3,62
|
|PETKM
|11,73
|1.028.942.664
|% -2,01
|
|GARAN
|22,10
|1.028.516.255
|% 5,24
|
|EKGYO
|3,91
|897.664.861
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,99
|1.311.773.295
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,20
|312.390.921
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,15
|1.264.849.970
|% 3,62
|
|ISCTR
|7,94
|832.206.061
|% 6,43
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1203
|18,1300
|% 0,36
|
|Euro
|17,9984
|18,0070
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2781
|21,3848
|% 0,50
|
|Frank
|18,6832
|18,7957
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8121
|4,8362
|% 0,43
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|5,90
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.835
|6.890
|8,00
|
|Yarım
|3.331
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|0,74
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58YYAPI
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 172, 848 adet işlem
-
11:57FENER
Yüzde 6.23 oranında artışla 61.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 812, 267 adet işlem
-
11:56YGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 474, 476 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, PGSUS, GUBRF
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 44 artarak (% 1.16 ) 2, 745