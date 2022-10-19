***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.10.2022 10:08
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072803
BIST
10:183.889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 46,96
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.891
En Düşük
3.851
10:1818,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
10:1818,2779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0509
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2511
10:18979,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,96
|Açılış
|: 979,52
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SMRTG
|125,50
|81.591.276
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|25.195.937
|% 9,99
|
|YAPRK
|46,38
|20.459.575
|% 9,96
|
|MZHLD
|111,70
|23.498.572
|% 9,94
|
|ATSYH
|128,10
|4.861.956
|% 9,49
|
|MEGAP
|4,22
|6.294.123
|% -5,80
|
|MEGAP
|4,22
|6.294.123
|% -5,80
|
|SEGYO
|1,61
|14.528.471
|% -4,17
|
|SAYAS
|22,16
|16.190.536
|% -4,15
|
|ODAS
|8,04
|507.147.986
|% -3,94
|
|THYAO
|98,55
|1.412.842.045
|% 1,34
|
|ODAS
|8,04
|507.147.986
|% -3,94
|
|AKBNK
|15,37
|454.778.274
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,49
|444.853.928
|% 1,06
|
|TUPRS
|363,10
|397.292.541
|% 1,20
|
|EKGYO
|4,47
|312.905.955
|% 1,82
|
|ODAS
|8,04
|507.147.986
|% -3,94
|
|YKBNK
|9,49
|444.853.928
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,37
|454.778.274
|% 1,86
|
|ISCTR
|9,58
|248.572.153
|% 1,16
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5912
|% 0,04
|
|Euro
|18,2673
|18,2779
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8848
|20,9896
|% -0,46
|
|Frank
|18,5393
|18,6510
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% -0,03
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-12,44
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.632
|6.707
|-57,00
|
|Yarım
|3.231
|3.281
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|0,63
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:33SMRTG
Yüzde 9.99 oranında artışla 125.50 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 715 adet işlem
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 1.18 ) 4, 268
-
10:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:32XU100
Endeks 3, 886 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 9, 247.00 milyon TL de
-
10:32ORGE
Yüzde 8.68 oranında artışla 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 752 adet işlem