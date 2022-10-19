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***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

19.10.2022 10:08
***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler


***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18/10/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072803


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
10:513.916
Değişim :  0,91% |  35,23
Açılış :  3.890  
Önceki Kapanış :  3.880  
En Yüksek
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3.878
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 644,10 12.894.042 % 9,99  
SMRTG 69,00 36.736.773 % 9,96  
ERCB 58,00 177.803.331 % 9,95  
TRCAS 22,78 54.280.018 % 9,94  
MZHLD 122,80 21.101.050 % 9,94  
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10:51 Alış Satış %  
Dolar 18,5914 18,5953 % 0,00  
Euro 18,2122 18,2264 % 0,29  
Sterlin 20,7984 20,9027 % 0,18  
Frank 18,4157 18,5267 % 0,07  
Riyal 4,9325 4,9572 % 0,17  
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10:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 3,95  
Altın Gr. 975 975 2,42  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.641 6.724 11,00  
Yarım 3.236 3.288 6,00  
Çeyrek 1.621 1.645 3,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 0,03  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 0,01  
B. Petrol 93,41 93,41 1,00  
Seans Raporu 10:51
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