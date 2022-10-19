***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.10.2022 10:08
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072803
BIST
10:513.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 35,23
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.921
En Düşük
3.878
10:5118,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:5118,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:51975,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,05
|Açılış
|: 975,43
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PENTA
|644,10
|12.894.042
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|36.736.773
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|177.803.331
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|54.280.018
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|21.101.050
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,50
|20.039.012
|% -7,68
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,11
|7.677.611
|% -4,64
|
|MEGAP
|4,11
|7.677.611
|% -4,64
|
|THYAO
|99,05
|1.723.823.113
|% 1,69
|
|VAKBN
|9,27
|1.492.622.594
|% 7,79
|
|HALKB
|9,09
|1.420.548.075
|% 6,69
|
|AKBNK
|16,13
|1.205.315.779
|% 2,67
|
|YKBNK
|9,90
|1.175.434.173
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,50
|810.616.035
|% 1,12
|
|VAKBN
|9,27
|1.492.622.594
|% 7,79
|
|HALKB
|9,09
|1.420.548.075
|% 6,69
|
|YKBNK
|9,90
|1.175.434.173
|% 1,75
|
|TSKB
|2,82
|284.276.463
|% 1,08
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5914
|18,5953
|% 0,00
|
|Euro
|18,2122
|18,2264
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7984
|20,9027
|% 0,18
|
|Frank
|18,4157
|18,5267
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,17
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,95
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.641
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|1,00
|