***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.10.2022 10:32
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073032
BIST
11:403.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 34,13
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:4018,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:4018,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:40974,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,25
|Açılış
|: 974,63
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:38
|PENTA
|644,10
|13.464.071
|% 9,99
|
|CONSE
|8,28
|268.044.073
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|38.959.470
|% 9,96
|
|ETILR
|9,28
|29.176.039
|% 9,95
|
|ERCB
|58,00
|178.563.885
|% 9,95
|
|ISSEN
|43,44
|35.229.049
|% -7,81
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|SEKFK
|9,32
|4.281.609
|% -4,90
|
|MEGAP
|4,11
|12.015.080
|% -4,64
|
|THYAO
|100,20
|3.015.373.032
|% 2,87
|
|VAKBN
|9,17
|2.051.599.259
|% 6,63
|
|HALKB
|8,97
|2.025.779.288
|% 5,28
|
|AKBNK
|15,93
|1.826.473.817
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,82
|1.689.613.265
|% 0,92
|
|HALKB
|8,97
|2.025.779.288
|% 5,28
|
|VAKBN
|9,17
|2.051.599.259
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,50
|984.180.548
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,82
|1.689.613.265
|% 0,92
|
|TSKB
|2,77
|436.649.638
|% -0,72
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5944
|18,5980
|% 0,01
|
|Euro
|18,2003
|18,2126
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7502
|20,8542
|% -0,05
|
|Frank
|18,4158
|18,5267
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9328
|4,9576
|% 0,18
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,42
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.636
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.233
|3.285
|3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,04
|0,00
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,79
|
Seans Raporu
11:38
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