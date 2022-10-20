***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.10.2022 10:32
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073032
BIST
11:433.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,91
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:4318,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:4318,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0543
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1476
11:43968,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,65
|Açılış
|: 968,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ERCB
|63,80
|209.838.693
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|362.693.109
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|19.070.726
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.868.573
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|59.229.091
|% 9,97
|
|ETILR
|8,73
|46.932.766
|% -5,93
|
|DAGHL
|28,68
|11.734.827
|% -4,40
|
|MZHLD
|116,50
|48.715.196
|% -4,27
|
|SONME
|43,48
|6.534.780
|% -3,55
|
|OZGYO
|3,64
|37.199.050
|% -3,45
|
|THYAO
|98,50
|2.145.397.591
|% -0,56
|
|TUPRS
|375,90
|1.421.556.424
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,60
|894.278.710
|% -0,93
|
|HALKB
|8,84
|787.986.846
|% 1,61
|
|AKBNK
|15,58
|787.482.536
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,50
|543.543.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,60
|894.278.710
|% -0,93
|
|HALKB
|8,84
|787.986.846
|% 1,61
|
|ISGYO
|7,24
|619.168.576
|% 9,20
|
|TSKB
|2,84
|242.295.740
|% 1,43
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,6089
|% 0,01
|
|Euro
|18,1425
|18,1538
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,6849
|20,7887
|% -0,70
|
|Frank
|18,3919
|18,5027
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,08
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,17
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.593
|6.702
|-7,00
|
|Yarım
|3.213
|3.277
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|