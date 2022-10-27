***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.10.2022 09:58
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074544
BIST
10:103.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,29
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.974
10:1018,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:1018,7566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0138
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:10994,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 994,88
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:09
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|1.890.310
|% 9,96
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|DERHL
|7,91
|28.944.003
|% 8,80
|
|FONET
|13,41
|23.393.141
|% 7,28
|
|SANEL
|11,04
|295.852
|% -5,24
|
|GZNMI
|40,04
|8.877.748
|% -4,21
|
|GESAN
|156,30
|20.811.638
|% -4,11
|
|YEOTK
|52,50
|7.012.598
|% -2,78
|
|RODRG
|28,14
|337.648
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,59
|129.910.662
|% 0,44
|
|ODAS
|8,02
|84.875.021
|% 0,88
|
|TAVHL
|80,65
|71.094.035
|% -2,06
|
|FENER
|74,60
|65.277.258
|% -0,73
|
|VAKBN
|8,71
|63.493.970
|% 0,58
|
|EKGYO
|4,59
|129.910.662
|% 0,44
|
|ODAS
|8,02
|84.875.021
|% 0,88
|
|AKFGY
|4,34
|34.789.345
|% 3,58
|
|IHLGM
|0,98
|7.507.627
|% 2,08
|
|VAKBN
|8,71
|63.493.970
|% 0,58
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6148
|% 0,04
|
|Euro
|18,7246
|18,7554
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,5186
|21,6265
|% -0,21
|
|Frank
|18,7696
|18,8827
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,07
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,11
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.755
|-13,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|