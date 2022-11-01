***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.11.2022 10:33
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/10/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075814
BIST
14:344.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 92,31
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3418,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3418,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:34990,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,09
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,03
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:34
|AKCNS
|48,40
|57.790.950
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.525.117
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.347.670
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.949.132
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|93.985.767
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,62
|69.096.572
|% -8,41
|
|VERTU
|32,86
|137.970.736
|% -8,21
|
|LIDER
|48,80
|125.640.245
|% -7,92
|
|PETUN
|44,32
|51.058.552
|% -7,86
|
|THYAO
|102,90
|3.917.610.981
|% 1,58
|
|SASA
|128,80
|3.190.542.942
|% 7,15
|
|SISE
|33,64
|2.327.668.063
|% 1,26
|
|ASELS
|33,58
|2.110.786.366
|% 4,22
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|YKBNK
|9,50
|1.641.907.518
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,53
|1.384.848.212
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.878.463.032
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,12
|753.733.311
|% 2,68
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6239
|% 0,09
|
|Euro
|18,5001
|18,5075
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4312
|21,5387
|% 0,81
|
|Frank
|18,6891
|18,8017
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|20,24
|
|Altın Gr.
|991
|991
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.654
|6.710
|59,00
|
|Yarım
|3.242
|3.278
|29,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,48
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|1,26
|