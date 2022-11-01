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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:344.071
Değişim :  2,32% |  92,31
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 57.790.950 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.525.117 % 10,00  
EDATA 22,24 74.347.670 % 9,99  
NTGAZ 32,62 266.949.132 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
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14:34 Alış Satış %  
Dolar 18,6175 18,6239 % 0,09  
Euro 18,5001 18,5075 % 0,56  
Sterlin 21,4312 21,5387 % 0,81  
Frank 18,6891 18,8017 % 1,08  
Riyal 4,9393 4,9641 % 0,10  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 20,24  
Altın Gr. 991 991 13,79  
Cumhuriyet 6.614 6.714 43,00  
Tam 6.654 6.710 59,00  
Yarım 3.242 3.278 29,00  
Çeyrek 1.626 1.638 14,00  
Gümüş.Ons 19,91 19,94 0,76  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,48  
B. Petrol 94,07 94,07 1,26  
Seans Raporu 14:34
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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