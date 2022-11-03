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***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

03.11.2022 10:13
***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

şlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

02/11/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076455


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:564.072
Değişim :  0,01% |  0,25
Açılış :  4.078  
Önceki Kapanış :  4.072  
En Yüksek
4.092 En Düşük
4.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 108,90 248.837 % 10,00  
ERCB 93,75 43.504.899 % 9,97  
MIATK 75,60 120.250.796 % 9,96  
ADEL 62,30 15.211.511 % 9,11  
KERVN 0,86 846.518 % 8,86  
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10:54 Alış Satış %  
Dolar 18,6148 18,6236 % 0,03  
Euro 18,2418 18,2613 % -0,13  
Sterlin 21,0360 21,1415 % -0,56  
Frank 18,3959 18,5067 % -0,51  
Riyal 4,9394 4,9642 % -0,05  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.629 -6,14  
Altın Gr. 975 975 -4,10  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.573 6.635 -42,00  
Yarım 3.203 3.244 -20,00  
Çeyrek 1.606 1.621 -10,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,18 -0,06  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,05  
B. Petrol 95,16 95,16 -1,00  
Seans Raporu 10:54
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