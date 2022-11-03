***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.11.2022 10:13
şlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/11/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076455
BIST
10:564.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,25
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
10:5618,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
10:5618,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0223
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2150
10:56975,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,32
|Açılış
|: 975,13
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
974,84
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|43.504.899
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|120.250.796
|% 9,96
|
|ADEL
|62,30
|15.211.511
|% 9,11
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|TUCLK
|28,74
|25.819.693
|% -6,26
|
|CMBTN
|407,00
|25.095.081
|% -5,72
|
|HEDEF
|13,10
|9.626.936
|% -5,69
|
|THYAO
|101,50
|3.039.628.446
|% 0,69
|
|TUPRS
|408,00
|2.188.693.261
|% 3,29
|
|PETKM
|14,26
|1.057.350.791
|% 2,44
|
|ASELS
|35,70
|984.325.146
|% -0,50
|
|YKBNK
|8,76
|635.354.757
|% -1,79
|
|EKGYO
|4,52
|363.604.910
|% -0,44
|
|PETKM
|14,26
|1.057.350.791
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,76
|635.354.757
|% -1,79
|
|ISCTR
|8,99
|574.581.413
|% 0,22
|
|ODAS
|8,68
|485.503.407
|% 2,60
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6148
|18,6236
|% 0,03
|
|Euro
|18,2418
|18,2613
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,0360
|21,1415
|% -0,56
|
|Frank
|18,3959
|18,5067
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% -0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,14
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.573
|6.635
|-42,00
|
|Yarım
|3.203
|3.244
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.621
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-1,00
|