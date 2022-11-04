***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2022 10:05
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/11/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076723
BIST
10:504.152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 46,81
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
10:5018,6253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
10:5018,2224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
10:50984,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,15
|Açılış
|: 984,56
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MIATK
|83,15
|44.214.067
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.132.557
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|5.779.870
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,69
|113.875.011
|% 8,78
|
|TMPOL
|27,24
|20.725.085
|% 8,44
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,12
|35.739.427
|% -5,32
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|ALKA
|37,60
|30.587.123
|% -3,44
|
|EREGL
|31,84
|2.460.249.265
|% 5,15
|
|THYAO
|103,00
|1.602.713.109
|% 1,18
|
|TUPRS
|422,10
|1.154.386.182
|% 3,58
|
|SASA
|143,20
|962.502.888
|% 5,37
|
|KRDMD
|12,47
|949.599.320
|% 2,97
|
|EKGYO
|4,61
|615.072.699
|% 1,77
|
|EREGL
|31,84
|2.460.249.265
|% 5,15
|
|KRDMD
|12,47
|949.599.320
|% 2,97
|
|ODAS
|8,94
|470.583.280
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,74
|347.908.582
|% 0,46
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6215
|% 0,04
|
|Euro
|18,1932
|18,2142
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8029
|20,9073
|% 0,46
|
|Frank
|18,3450
|18,4555
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,04
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,52
|
|Altın Gr.
|985
|986
|10,16
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.616
|6.678
|44,00
|
|Yarım
|3.224
|3.267
|23,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,83
|0,16
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|1,85
|