***ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 17:17
***ZPT10******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPT10]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 840.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 12.800.750,34- TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948925
BIST
17:151.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,81
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:158,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:1510,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
17:15504,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TUREX
|11,57
|11.623.083
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.695.421
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.024.168
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.570.713
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.761.088
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.108.750
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.732.053
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.960.996
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|661.227.897
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|352.480.207
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|220.443.706
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|717.311.591
|% -1,60
|
|PETKM
|5,35
|414.114.568
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|497.919.767
|% -0,56
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6894
|% 0,05
|
|Euro
|10,3185
|10,3266
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4499
|9,5069
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,45
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|6,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|3,24
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|