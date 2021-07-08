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***ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.07.2021 17:17



***ZPT10******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ‘nun Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na ilişkin talep toplama işlemi 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arzda toplam 840.000 adet katılma payının satışı gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen katılma paylarının oluşturulmasıyla ulaşılan fon portföy değeri 12.800.750,34- TL'dir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948925


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Tam 3.329 3.413 6,69  
Yarım 1.609 1.651 3,24  
Çeyrek 807 826 1,62  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,10  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,03  
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