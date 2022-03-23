***ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.03.2022 10:46
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.03.2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012188
BIST
15:372.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,19
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
15:3714,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8497
En Düşük
14,7784
15:3716,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0230
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:37919,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,14
|Açılış
|: 919,26
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ENSRI
|16,94
|36.013.842
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.606.547
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.551.922
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.419.260
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|75.446.868
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.433.353
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,36
|846.064.072
|% -7,69
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,40
|66.651.539
|% -7,12
|
|AYCES
|67,65
|7.667.919
|% -6,63
|
|GARAN
|12,13
|2.695.827.746
|% 1,68
|
|THYAO
|28,46
|1.557.183.555
|% -0,21
|
|KRDMD
|15,29
|1.136.902.355
|% 0,20
|
|HEKTS
|18,42
|981.289.117
|% 6,29
|
|EREGL
|33,38
|945.177.710
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,36
|846.064.072
|% -7,69
|
|GARAN
|12,13
|2.695.827.746
|% 1,68
|
|YKBNK
|4,06
|536.162.963
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,36
|297.568.674
|% 0,85
|
|ODAS
|1,62
|198.462.178
|% -1,82
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8426
|14,8482
|% 0,17
|
|Euro
|16,3145
|16,3303
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,5055
|19,6033
|% -0,52
|
|Frank
|15,8084
|15,9036
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,08
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,39
|
|Altın Gr.
|921
|921
|4,75
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.194
|31,00
|
|Tam
|6.075
|6.227
|44,16
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|21,36
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,70
|