***ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.05.2022 10:32
ihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/05/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028184
BIST
13:032.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 22,56
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:0315,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1654
|Açılış
|: 15,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2504
En Düşük
15,0772
13:0316,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1673
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:03910,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,51
|Açılış
|: 910,78
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PKENT
|229,40
|66.464.722
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.009.674
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.052.712
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.103.785
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.312.158
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|45.971.655
|% -9,56
|
|GMTAS
|3,04
|17.573.177
|% -7,88
|
|KARSN
|5,11
|495.659.174
|% -6,41
|
|AKSGY
|2,18
|19.714.237
|% -5,63
|
|SISE
|19,67
|1.538.811.710
|% 2,13
|
|KRDMD
|16,48
|1.370.275.281
|% 0,92
|
|THYAO
|42,68
|1.322.056.093
|% 0,90
|
|EREGL
|34,18
|1.127.858.280
|% 1,97
|
|ASELS
|24,08
|966.483.159
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,82
|828.237.651
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,86
|584.587.616
|% 0,00
|
|KARSN
|5,11
|495.659.174
|% -6,41
|
|KRDMD
|16,48
|1.370.275.281
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,74
|310.407.427
|% 1,36
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2413
|15,2504
|% 1,10
|
|Euro
|16,0891
|16,1084
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,7122
|18,8061
|% 0,91
|
|Frank
|15,2261
|15,3178
|% 0,72
|
|Riyal
|4,0524
|4,0727
|% 1,07
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|3,36
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,54
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.261
|45,00
|
|Tam
|6.132
|6.288
|36,01
|
|Yarım
|2.964
|3.042
|17,42
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|8,71
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,53
|