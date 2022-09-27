***ZPX30* *Z30EA* *ZRE20* *ZTM15* *ZPT10* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.09.2022 10:12
***ZPX30******Z30EA******ZRE20******ZTM15******ZPT10******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30, Z30EA, ZTM15, ZRE20, ZPT10]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/09/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065405
BIST
10:483.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,36
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.272
En Düşük
3.242
10:4818,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5004
En Düşük
18,4132
10:4817,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0694
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,7714
En Düşük
17,6326
10:48963,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,32
|Açılış
|: 963,43
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ALKIM
|34,76
|108.417.474
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|75.189.570
|% 9,93
|
|DERHL
|4,24
|39.266.314
|% 9,28
|
|ALKA
|77,35
|18.170.872
|% 7,51
|
|CANTE
|116,30
|43.306.610
|% 6,60
|
|LIDFA
|4,66
|7.400.582
|% -32,46
|
|ULUFA
|5,19
|1.359.822
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|5.526.742
|% -9,89
|
|EGSER
|29,50
|39.834.588
|% -7,81
|
|SKBNK
|1,92
|254.691.741
|% -6,80
|
|SASA
|68,80
|661.818.731
|% -0,29
|
|THYAO
|70,55
|566.947.058
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,02
|411.722.670
|% 1,01
|
|GARAN
|19,73
|357.703.940
|% 0,56
|
|HEKTS
|55,75
|334.946.649
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,92
|254.691.741
|% -6,80
|
|EKGYO
|4,02
|411.722.670
|% 1,01
|
|TSKB
|2,48
|136.926.901
|% -1,98
|
|ZOREN
|3,58
|187.925.251
|% -6,53
|
|YKBNK
|7,26
|276.037.250
|% 0,28
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4959
|18,4988
|% 0,27
|
|Euro
|17,7411
|17,7593
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,7059
|19,8047
|% -0,13
|
|Frank
|18,5531
|18,6649
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9013
|4,9259
|% 0,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-8,02
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.548
|6.635
|-41,00
|
|Yarım
|3.186
|3.244
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.622
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|-1,66
|
Seans Raporu
10:48
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