***ZPX30* *ZPBDL* *ZGOLD* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2020 10:34
***ZPX30******ZPBDL******ZGOLD******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZGOLD, ZPX30, ZPBDL]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/06/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852236
BIST
12:02115.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.574,76
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:026,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
12:027,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7040
En Düşük
7,6418
12:02385,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|34.038.581
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|23.969.092
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|25.125.800
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|6.630.579
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.119.249
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.347.724
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.553.463
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.532.845.073
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,45
|1.201.212.254
|% 3,22
|
|HALKB
|6,50
|779.714.206
|% 6,38
|
|THYAO
|12,74
|754.143.494
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,18
|667.044.234
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.201.212.254
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.532.845.073
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,46
|334.007.897
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,87
|248.623.635
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,99
|371.693.686
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4965
|8,5391
|% 0,81
|
|Frank
|7,1916
|7,2350
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|