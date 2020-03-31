***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.03.2020 09:58
***ZPX30******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30
/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcılığı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833485
BIST
11:1789.988
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 1.929,03
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:176,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5621
11:177,2287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2180
11:17341,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,01
|Açılış
|: 341,30
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|6,29
|8.209.712
|% 9,97
|
|ICBCT
|4,08
|29.135.701
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|5.708.021
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.493
|% 9,95
|
|MAALT
|59,80
|1.161.093
|% 9,93
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.069.015
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|558.081
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|1.875.442
|% -9,72
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|GARAN
|8,27
|220.225.482
|% 2,86
|
|THYAO
|9,09
|216.650.352
|% 4,24
|
|PGSUS
|33,52
|209.157.838
|% 7,78
|
|ECILC
|4,67
|206.588.184
|% 1,97
|
|ASELS
|23,76
|149.638.711
|% 2,24
|
|IHLGM
|1,02
|50.282.543
|% 6,25
|
|ECILC
|4,67
|206.588.184
|% 1,97
|
|GSRAY
|2,14
|94.576.530
|% 5,94
|
|YKBNK
|1,90
|75.369.580
|% 1,60
|
|GARAN
|8,27
|220.225.482
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0638
|8,1042
|% -0,98
|
|Frank
|6,7900
|6,8309
|% -0,60
|
|Riyal
|1,7426
|1,7514
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-6,75
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|27,08
|27,08
|0,66
|
Seans Raporu
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