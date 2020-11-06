***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.11.2020 11:15
***ZPX30******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/11/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886541
BIST
12:351.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.178
12:358,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:3510,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1086
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0729
En Düşük
9,9273
12:35531,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,30
|Açılış
|: 531,85
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:32
|MERKO
|13,02
|182.319.483
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|825.332
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.541.617
|% -9,86
|
|GARAN
|6,97
|499.439.097
|% 0,14
|
|TSKB
|2,14
|497.486.986
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|485.933.932
|% 3,01
|
|ODAS
|3,56
|372.486.599
|% -0,84
|
|SISE
|6,60
|343.147.501
|% -0,45
|
|TSKB
|2,14
|497.486.986
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|485.933.932
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,89
|239.276.587
|% 3,85
|
|ODAS
|3,56
|372.486.599
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,34
|231.048.072
|% 1,74
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4927
|% 0,91
|
|Euro
|10,0633
|10,0737
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,1138
|11,1695
|% 0,77
|
|Frank
|9,3812
|9,4378
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2583
|2,2697
|% 0,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,02
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|46,64
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,56
|
|Çeyrek
|849
|869
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,04
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-0,53
|