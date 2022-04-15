***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2022 10:15
ihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/04/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021011
BIST
12:182.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,23
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
12:1814,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
12:1815,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
12:18928,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,86
|Açılış
|: 928,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler12:18
|IHAAS
|16,94
|17.731.001
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.734.703
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.732.136
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|PAMEL
|120,50
|22.683.562
|% 7,59
|
|OYLUM
|2,32
|4.573.127
|% -4,92
|
|SELGD
|4,21
|1.463.243
|% -4,54
|
|ERSU
|5,06
|30.348.170
|% -4,53
|
|ALBRK
|1,90
|24.891.858
|% -4,04
|
|ACSEL
|35,76
|6.347.971
|% -3,35
|
|THYAO
|37,40
|1.072.243.306
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,91
|992.665.305
|% -2,35
|
|GARAN
|13,62
|560.135.717
|% -0,58
|
|SISE
|17,34
|468.467.201
|% -0,06
|
|SAHOL
|21,92
|443.005.065
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,91
|992.665.305
|% -2,35
|
|TSKB
|1,87
|323.390.817
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|251.921.859
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,12
|376.312.296
|% -0,39
|
|KARSN
|5,52
|317.748.493
|% 2,60
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6334
|14,6351
|% 0,22
|
|Euro
|15,8299
|15,8445
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0680
|19,1636
|% 0,09
|
|Frank
|15,4703
|15,5635
|% 0,21
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|