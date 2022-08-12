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***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

12.08.2022 10:10
***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

erçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11/08/2022
 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054928


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:042.879
Değişim :  0,38% |  10,86
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.880 En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRCAS 10,57 76.648.805 % 9,99  
BARMA 47,90 51.681.945 % 9,96  
KIMMR 4,66 77.948.268 % 9,91  
ARDYZ 7,23 21.572.491 % 9,88  
MERKO 4,38 117.132.143 % 9,77  
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13:02 Alış Satış %  
Dolar 17,9595 17,9630 % 0,14  
Euro 18,4842 18,4983 % -0,19  
Sterlin 21,7420 21,8510 % -0,42  
Frank 18,9838 19,0982 % -0,05  
Riyal 4,7688 4,7927 % 0,10  
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13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,63  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,49  
Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.919 6.970 -22,00  
Yarım 3.372 3.407 -11,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,31 -0,02  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 100 100 0,74  
Seans Raporu 13:02
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