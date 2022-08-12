***ZPX30* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.08.2022 10:10
erçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZPX30]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/08/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054928
BIST
13:042.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,86
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.880
En Düşük
2.858
13:0417,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
13:0418,4910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0416
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
13:041.032,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.032,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler13:02
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.681.945
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|77.948.268
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.572.491
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|117.132.143
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,40
|13.394.988
|% -9,51
|
|KZBGY
|28,70
|26.045.832
|% -8,60
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.171.591
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,09
|43.600.309
|% -6,28
|
|THYAO
|62,85
|3.735.532.280
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,70
|984.483.442
|% 1,42
|
|AKBNK
|10,30
|940.042.127
|% 2,28
|
|SAHOL
|23,86
|921.800.792
|% -1,16
|
|GARAN
|18,16
|836.812.807
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,70
|984.483.442
|% 1,42
|
|ODAS
|4,02
|672.498.420
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,64
|628.269.071
|% 5,22
|
|DOHOL
|4,45
|510.743.671
|% -0,45
|
|EKGYO
|3,64
|388.644.020
|% -0,27
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9630
|% 0,14
|
|Euro
|18,4842
|18,4983
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,7420
|21,8510
|% -0,42
|
|Frank
|18,9838
|19,0982
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7688
|4,7927
|% 0,10
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|