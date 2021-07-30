***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
30.07.2021 15:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
2021-23/49
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) uyarınca düzenlenen sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953149
BIST
17:591.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.391
En Düşük
1.380
17:598,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:5910,0087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0599
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:59493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,32
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDGYO
|3,08
|153.142.310
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.813.186
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.573.482
|% 9,96
|
|METUR
|6,82
|98.054.431
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,67
|157.581.050
|% -9,86
|
|HURGZ
|1,67
|29.043.549
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,08
|134.161.001
|% -5,99
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|EREGL
|20,02
|578.593.254
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,39
|640.418.613
|% 3,46
|
|KARSN
|4,56
|795.285.453
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.443.097.258
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,83
|710.684.415
|% 0,77
|
|CEMAS
|1,32
|86.796.048
|% 10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4274
|8,4341
|% -0,25
|
|Euro
|10,0027
|10,0087
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,6961
|11,7548
|% -0,67
|
|Frank
|9,2686
|9,3244
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2424
|2,2536
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-6,47
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,01
|