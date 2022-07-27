***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/07/2022Karar Sayısı2022-41/93SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) uyarınca düzenlenen sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048225BIST